Advertising

infoitsalute : Tarro sul Covid: 'Non possiamo sapere quale sarà l'ospite finale' - GFabrygherardi : RT @TarroGiulio: Il Prof. Tarro sul caos Astrazaneca e i nuovi lockdown: 'Se fossi un malpensante...' - DianaLanciotti : RT @TarroGiulio: Il Prof. Tarro sul caos Astrazaneca e i nuovi lockdown: 'Se fossi un malpensante...' - Pietro_Otto : RT @mik4_5: @Pietro_Otto @AriSolosamp Appuntiamoci cosa dicono questi 'recenti' studi, e andate sul profilo di Tarro a leggere le intervist… - mik4_5 : @Pietro_Otto @AriSolosamp Appuntiamoci cosa dicono questi 'recenti' studi, e andate sul profilo di Tarro a leggere… -

Ultime Notizie dalla rete : Tarro sul

NapoliToday

Scrive in un post su Facebook Giulio, medico e ricercatore in prima linea nella lotta al colera a Napoli nel 1973.... per cercare indizifatto che la loro efficacia svanisca di fronte alla variante 501Y. V2 . ... E' lo stesso processo che all'inizio della pandemia ci aveva segnalato il professore Giuliodopo ..."Almeno 50 coronavirus sono stati isolati nei pipistrelli (per lo più dall’intestino) che rappresentano il principale serbatoio di questa famiglia virale" ...Il professore Giulio Tarro, medico e virologo, è stato ospite di Hashtag, il format culturale di Monica Cartia, condotto ieri sera da Giuseppe Libertino. Il professore, a braccio, ha fatto un punto su ...