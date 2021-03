infoitinterno : Tardano le ultime telefonate agli anziani per il vaccino Covid. L'opposizione: 'Piuttosto vi aiutiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Tardano ultime

MilanoToday.it

'Ci offriamo volontari per fare le telefonate che mancano'. Così alcuni consiglieri dell'opposizione in Regione Lombardia, martedì mattina, dopo l' annuncio dell'assessora al Welfare Letizia Moratti (...Niente di nuovo o di positivo sul fronte Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo e l'accordoad arrivare per le diverse opinioni. La priorità del Milan per poter pianificare il futuro è ... Le...Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni: è la nuova procedura per chi rientra dai viaggi all'estero, che il ministro ...A Sant'Antioco sono 6 gli attualmente positivi al Covid-19. Domani o al più tardi giovedì, si conosceranno gli esiti dei tamponi effettuati nelle ultime ore.