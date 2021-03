Tajani: 'Governo durerà fino all'elezione del capo dello Stato' (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, questo Governo 'durerà certamente almeno fino all'elezione del presidente della Repubblica'. Lo ha detto dopo l'incontro,definito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, questocertamente almenoall'del presidente della Repubblica'. Lo ha detto dopo l'incontro,definito ...

Advertising

Antonio_Tajani : .@forza_italia è favorevole alla riapertura della scuole già dopo la #Pasqua. Bene che il governo vada in questa di… - MediasetTgcom24 : Tajani: 'Governo durerà fino all'elezione del capo dello Stato' #antoniotajani - Biri70 : @Antonio_Tajani @forza_italia tajani e il governo dei migliori ... Intanto in Sicilia gli amministratori di FI truc… - MG462gm : - Nurmalgame : @Antonio_Tajani Continuate imperterriti come governo Conte continuate a seguire il virus quando il virus va anticip… -