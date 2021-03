zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner, c'è un ottimo orizzonte oltre Karen Khachanov dopo l'uscita di scena di Zverev. Ma pr… - OA_Sport : Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner, c'è un ottimo orizzonte oltre Karen Khachanov dopo l'uscita di scena di Zve… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Miami 2021: Medvedev guida il seeding presenti Sinner e Musetti - #Tabellone #Masters… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Masters

OA Sport

...Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp1000 ... che ha sconfitto in tre set lo statunitense Taylor Fritz, numero 32 del mondo e 22 del. ...Jannik Sinner è per la prima volta nei quarti di finale di un1000: a Miami, il 19enne ... anche se nella notte è atteso dal match contro la seconda testa di serie del, il greco ...MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sara' Alexander Bublik a sfidare l'azzurro Jannik Sinner nei quarti di finale al "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Masters 1000 e del Wta 100 di Miami 2021, per quanto concerne mercoledì 31 marzo. In campo Jannik Sinner.