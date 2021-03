Svolta nel caso di Barbara Corvi, scomparsa nel nulla 12 anni fa: arrestato il marito (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove prove inchioderebbero il marito di Barbara Corvi, la mamma di due figli scomparsa il 27 ottobre 2009. L’uomo l’avrebbe uccisa, per poi occultare il cadavere A dodici anni dalla sua scomparsa, il caso di Barbara Corvi potrebbe essere vicino ad una Svolta. La vicenda risale al 27 ottobre 2009 quando la 35enne di Montecampano, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove prove inchioderebbero ildi, la mamma di due figliil 27 ottobre 2009. L’uomo l’avrebbe uccisa, per poi occultare il cadavere A dodicidalla sua, ildipotrebbe essere vicino ad una. La vicenda risale al 27 ottobre 2009 quando la 35enne di Montecampano, L'articolo NewNotizie.it.

Scomparsa di Barbara Corvi, arrestato il marito. L’intercettazione: “Sciolta nell’acido” Fanpage.it Omicidio Barbara Corvi, arrestato il marito originario di Reggio Calabria: gelosia e l'ombra della 'Ndrangheta Il procuratore di Terni: “gelosia in contesto di mentalità mafiosa”. A quasi 12 anni dalla scomparsa senza aver lasciato alcuna traccia, si registra una svolta importante nel caso riguardante Barbara ...

