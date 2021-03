Svegliati amore mio, trama 2^ puntata 31 marzo: Sergio sospettato dell'incidente di Mimmo (Di martedì 30 marzo 2021) Svegliati amore mio, la fiction drammatica con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi tornerà in onda mercoledì 31 marzo con la seconda appassionante puntata. Le anticipazioni relative a questo episodio rivelano che Sergio riuscirà ad uscire incolume dall'acciaieria, ma poi verrà sospettato dell'incidente occorso a Mimmo, il quale cadrà dalla scogliera. Nel frattempo, la piccola Sara, prima fuggirà insieme a Lorenzo e poi sverrà nel cortile dell'ospedale. Infine, Stefano chiederà aiuto a Nanà per realizzare un reportage sull'acciaieria. Svegliati amore mio, trama 31 marzo: Sara fugge dall'ospedale con Lorenzo La trama ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 marzo 2021)mio, la fiction drammatica con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi tornerà in onda mercoledì 31con la seconda appassionante. Le anticipazioni relative a questo episodio rivelano cheriuscirà ad uscire incolume dall'acciaieria, ma poi verràoccorso a, il quale cadrà dalla scogliera. Nel frattempo, la piccola Sara, prima fuggirà insieme a Lorenzo e poi sverrà nel cortile'ospedale. Infine, Stefano chiederà aiuto a Nanà per realizzare un reportage sull'acciaieria.mio,31: Sara fugge dall'ospedale con Lorenzo La...

