Suning | Mai mancherà supporto finanziario all’Inter

(Di martedì 30 marzo 2021) La proprietà dell’Inter “ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato”. È quanto spiega la società nerazzurra in una nota all’ANSA, al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in modalità telematica. Il CdA dell’Inter ha approvato “la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – L'articolo

Non facevafallo. Quel valore che sembrava fittizio è immediatamente schizzato alle stelle. S ...quella di Skriniar può definirsi a tutti gli effetti una delle operazioni migliori dell'era, ...... nemmeno qualcuno avessepensato ad altro. Graficamente, non cambia nulla. L'attesa, semmai è ... sempre in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, se la proprietà resterà a, ...Il CdA dell’Inter ha approvato “la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di ...La proprietà nerazzurra “ha ribadito che continuerà a garantire al Club il mai mancato supporto finanziario”. Questo il commento da parte di Suning all’Ansa a margine del CdA per l’approvazione del bi ...