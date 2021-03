Storia di Bormida | il comune italiano Covid-Free

Leggi su agi

(Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Se non fosse stato per il periodo novembre-gennaio, con meno di 10 casi tra contagi e quarantene di bambini che avevano avuto positivi nelle scuole fuori dal, in Liguria, sarebbe "Covid" da un anno. Un risultato eccezionale visto che, per almeno tre volte, il Savonese è stato terreno fertile per il coronavirus, tanto da spingere la Regione a emanare ordinanze specifiche al fine di contenere vari focolai. Non ultima, quella decisa pochi giorni fa per arginare l'aumento di casi di queste settimane in quasi tutta la provincia. Ma non a. "Attualmente, ed è così da gennaio, non abbiamo nessun contagio - racconta fiero all'AGI il sindaco Daniele Galliano - E nella provincia in questo momento siamo gli unici, ma non voglio dirlo troppo forte perché sono scaramantico". La fortuna, però, ...