Stesso lavoro, nuova azienda: due buste paga con la beffa (Di martedì 30 marzo 2021) Pisa: il paradosso di 62 lavoratori di Geofor, società di pulizia delle strade. Per non pagare la liquidazione Avr contesta l’assenza ingiustificata Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 30 marzo 2021) Pisa: il paradosso di 62 lavoratori di Geofor, società di pulizia delle strade. Per nonre la liquidazione Avr contesta l’assenza ingiustificata

Advertising

_Carabinieri_ : Tanti Auguri dall'Arma dei #Carabinieri all'#AeronauticaMilitare, che oggi celebra il 98° Anniversario della propri… - LuigiLupo16 : Io non riesco a capirli e non mi interessa farlo più. Conoscono e amano le mie opere ma mi trattano come un clochar… - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: ITGMT — 800 assunzioni alla fedEX Express, lavoro anche in Campania: Se non posso benedire le coppie formate da person… - giadaprincipe : Quando alle 6 del mattino decidi di andare a letto e allo stesso tempo vedi tua madre svegliarsi prr prepararsi ad andare a lavoro... - Eli29342136 : @belcaratteree @itshoranswagx @eleonor92634388 Lo stesso che ho pensato io, dai mi sembra stranissimo che Pier dopo… -