' Star Wars | The Bad Batch' | ecco il trailer della serie tv d' animazione

(Di martedì 30 marzo 2021) Walt Disney Company aveva già fatto sapere che ': The Bad' , la nuovaTV di Lucasfilm, sarebbe uscita in streaming su Disney+ il 4 maggio: ora possiamo dare un'occhiata al...

Walt Disney Company aveva già fatto sapere che 'Star Wars: The Bad Batch', la nuova serie TV di Lucasfilm, sarebbe uscita in streaming su Disney+ il 4 maggio: ora possiamo dare un'occhiata al trailer ufficiale, che ci presenta tutti i protagonisti. Dai creatori di Star Wars: The Clone Wars arriva un nuovo progetto animato che si concentra su un team d'élite, modificato geneticamente per essere imbattibile ma anche imprevedibile. Ecco tutto quello che sappiamo sulla collocazione temporale della serie con protagonista Ewan McGregor, la cui produzione partirà il prossimo aprile.