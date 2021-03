Star Wars, Mark Hamill ricorda le terribili condizioni atmosferische sui set (Di martedì 30 marzo 2021) L'icona di Star Wars Mark Hamill ha condiviso i dettagli delle orribili condizioni atmosferiche che hanno ostacolato le riprese della saga negli anni '70. Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha condiviso i dettagli sulle terribili condizioni atmosferiche che lui e i colleghi hanno dovuto affrontare durante le riprese. Mark Hamill ha ricondiviso un tweet con le foto dal set di Guerre stellari ricordando come la Tunisia, all'epoca, fu colpita dalla prima tempesta invernale in 50 anni e aggiunge: "Una tempesta la prima settimana di riprese di Guerre stellari preannunciava la prima settimana de L'impero colpisce ancora, quando ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) L'icona diha condiviso i dettagli delle orribiliatmosferiche che hanno ostacolato le riprese della saga negli anni '70., interprete di Luke Skywalker nella saga di, ha condiviso i dettagli sulleatmosferiche che lui e i colleghi hanno dovuto affrontare durante le riprese.ha ricondiviso un tweet con le foto dal set di Guerre stellarindo come la Tunisia, all'epoca, fu colpita dalla prima tempesta invernale in 50 anni e aggiunge: "Una tempesta la prima settimana di riprese di Guerre stellari preannunciava la prima settimana de L'impero colpisce ancora, quando ...

