Stallo su Alitalia Il Mise | Serve nuova strategia

(Di martedì 30 marzo 2021) ?È stata valutata la situazione dialla luce dellodelle negoziazioni con la commissione Europa per il decollo della Newco Ita. Si ritiene dunque necessaria unadi azione da concertarsi con Mef e Mims per permettere la continuità operativa della compagnia aziendale”. Così una nota delal termine dell’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e i commissari straordinari di

L'HuffPost

Un dossier complesso e delicato che non riesce a decollare. " È stata valutata la situazione di Alitalia alla luce dello stallo delle negoziazioni con la commissione Europa per il decollo della Newco Ita. Si ritiene dunque necessaria una nuova strategia di azione da concertarsi con MEF e MIMS per permettere la continuità operativa della compagnia aziendale". (Teleborsa) – Gli stipendi ai dipendenti di Alitalia potrebbero essere pagati in settimana. La notizia è arrivata direttamente dai sindacati che questa mattina hanno incontrato il ...