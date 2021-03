(Di martedì 30 marzo 2021) Ilsci-fiintitolatosarà al centro di uninche verrà prodotto anche da, ilsci-fi diretto da Egor Abramenko, è al centro di unche verrà prodotto da, il regista di The Batman. Ilmaker si occuperà del progetto tramite la sua casa di produzione 6h & Idaho in collaborazione con Village Roadshow Pictures e XYZs. Il lungometraggioè stato scritto da Oleg Malovichko e Andrey Zolotarev ed era ambientato nell'Unione Sovietica degli anni '80 durante la Guerra Fredda. Una giovane dottoressa viene ...

La Sixth & Idaho diReeves , in collaborazione con Village Roadshow Pictures e XYZ Film , produrranno la versione americana dello stupefacente horror sci - fi russo, diretto dall'esordiente Egor ...... come fa notare beffardo il ministro della Sanità britannicoHancock. In altri termini, non la ... ma poi chiarisce: 'Starei attento a fare questi contratti' su'perché ieri la presidente ...Il film sci-fi russo intitolato Sputnik sarà al centro di un remake in lingua inglese che verrà prodotto anche da Matt Reeves. Sputnik, il film sci-fi diretto da Egor Abramenko, è al centro di un rema ...L'acclamato sci-fi horror Sputnik godrà di un remake hollywoodiano prodotto da Matt Reeves, acclamato regista dietro all'atteso The Batman.