Spazi ad hoc | prenotazioni e un medico da remoto

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Angeli La rete delle 73mila farmacie attiva già oggi in Liguria. Le perplessità dell'Ordine dei medici Il via libera alle vaccinazioni in farmacia può imprimere una decisiva accelerazione alla somministrazione delle dosi. In Italia sono circa 73mila le farmacie e circa 20mila i farmacisti. Abbiamo un presidio ogni 3mila abitanti. Se la maggioranza aderisse si ipotizza che a regime possano essere effettuate 200mila inoculazioni al giorno. L'accordo prevede un compenso per il farmacista pari a 6 euro per ogni vaccinazione. Anche in questo caso ci sono regioni che sono più pronte delle altre. Come la Liguria che parte oggi con 52 farmacie coinvolte puntando al momento ad almeno 2.500 dosi settimanali per salire poi a 7mila. Ma in pole position ci sono anche Piemonte, la Lombardia e il Lazio. Prima di tutto le singole farmacie devono aderire all'accordo quadro ...