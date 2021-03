'Spalmiamo un poco i morti': il caso dei dati falsi sul Covid in Sicilia per non finire in zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Arrivano fino allo scorso 19 marzo le intercettazioni del Nas dei Carabinieri sui presunti aggiustamenti, anche mediatici, dei dati Covid che, secondo i magistrati di Trapani, sarebbero stati ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Arrivano fino allo scorso 19 marzo le intercettazioni del Nas dei Carabinieri sui presunti aggiustamenti, anche mediatici, deiche, secondo i magistrati di Trapani, sarebbero stati ...

