Spagna U21-Rep. Ceca U21: formazioni, quote, pronostici. Brahim non sarà titolare (Di martedì 30 marzo 2021) Aspettavamo gol e spettacolo e invece ieri notte è stato uno 0-0 abbastanza deludente tra Spagna e Italia: è un risultato che, a conti fatti, va bene soprattutto alla Spagna, che conserva il primo posto ed è ora davvero vicina all’approdo ai quarti di finale. Le Repubblica Ceca, che aveva pareggiato 1-1 nella gara inaugurale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 30 marzo 2021) Aspettavamo gol e spettacolo e invece ieri notte è stato uno 0-0 abbastanza deludente trae Italia: è un risultato che, a conti fatti, va bene soprattutto alla, che conserva il primo posto ed è ora davvero vicina all’approdo ai quarti di finale. Le Repubblica, che aveva pareggiato 1-1 nella gara inaugurale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ???? #Italia vs #Spagna ???? ? 21.00 ?? Maribor ?? Gruppo B U21 EURO ?? #Rai1 #U21ItaSpa #Under21… - AleBerlo : @LucaMarelli72 Luca, scusami l'OT, sto seguendo la videolezione, sono arrivato al retropassggio della Spagna U21. I… - m_dazzi : @Boboj29 La U21 vista contro la Spagna era una cosa triste, han proposto solo su errori altrui, e poi di nuovo in 9… - mirkopioltini74 : RT @MilanNewsit: Spagna U21, Brahim salterà il match con la Repubblica Ceca per un problema alla caviglia - CCokina12 : RT @MilanNewsit: Spagna U21, Brahim salterà il match con la Repubblica Ceca per un problema alla caviglia -