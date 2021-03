Spagna, il ct Luis Enrique: “Prendere le decisioni spetta a me, i tifosi non cambiano mai” (Di martedì 30 marzo 2021) Il ct della Spagna Luis Enrique è intervenuto ai microfoni di AS commentando le difficoltà incontrate dalle Furie Rosse negli ultimi due impegni: “A prescindere dalle mie scelte ci saranno comunque delle discussioni. Rispetto tutte le opinioni, ma Prendere determinate decisioni è un mio dovere oltre che un mio diritto. I tifosi sono sempre uguali: quando vincono sono contenti, mentre quando perdono si lamentano – ha affermato Luis Enrique – Sono soddisfatto degli attaccanti che ho a disposizione, così come non sono preoccupato dalle difficoltà in fase offensiva. Farò il possibile per mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Forse l’ambiente è stato travolto da un’euforia eccessiva dopo il successo contro la Germania. Adesso ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Il ct dellaè intervenuto ai microfoni di AS commentando le difficoltà incontrate dalle Furie Rosse negli ultimi due impegni: “A prescindere dalle mie scelte ci saranno comunque delle discussioni. Rispetto tutte le opinioni, madeterminateè un mio dovere oltre che un mio diritto. Isono sempre uguali: quando vincono sono contenti, mentre quando perdono si lamentano – ha affermato– Sono soddisfatto degli attaccanti che ho a disposizione, così come non sono preoccupato dalle difficoltà in fase offensiva. Farò il possibile per mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Forse l’ambiente è stato travolto da un’euforia eccessiva dopo il successo contro la Germania. Adesso ...

