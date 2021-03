SpaceX | il boato e l’esplosione | il razzo di Elon Musk va in mille pezzi prima dell’atterraggio – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021)un forte, poi. E la telecamera che riprende idelvolare da tutte le parti. Nuovo incidente per la, l’azienda aerospaziale fondata da. IlStarship SN11, come mostra il, è andato in frantumi durante la fase di atterraggio a Boca Chica, in Texas. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.