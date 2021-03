Sovranità tecnologica tra Italia ed Europa secondo Colao, Amendola e Parenti (Di martedì 30 marzo 2021) Il Rapporto del CED, Centro Economia Digitale, presentato questa mattina in diretta streaming con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione europea, sottolinea la rilevanza del tema della Sovranità tecnologica e l’esigenza di adottare una strategia in merito a livello Italiano ed europeo. Presenti, per la parte della conferenza relativa alle istituzioni, il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato agli Affari Europei, presidenza del Consiglio e Antonio Parenti, capo Rappresentanza Commissione Europea in Italia. ECCELLENZE INTERNAZIONALI Il termine “Sovranità” ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Il Rapporto del CED, Centro Economia Digitale, presentato questa mattina in diretta streaming con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione europea, sottolinea la rilevanza del tema dellae l’esigenza di adottare una strategia in merito a livellono ed europeo. Presenti, per la parte della conferenza relativa alle istituzioni, il ministro per l’Innovazionee la transizione digitale Vittorio, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, Vincenzo, sottosegretario di Stato agli Affari Europei, presidenza del Consiglio e Antonio, capo Rappresentanza Commissione Europea in. ECCELLENZE INTERNAZIONALI Il termine “” ...

