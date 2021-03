Sostenibilità, 70% italiani non sa cosa significa “Carbon footprint” (Di martedì 30 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Grande consapevolezza sui temi della Sostenibilità, ma si fa fatica a conoscere e ricordare la classe energetica del proprio appartamento o cosa si intende per “Carbon footprint”, cioè “impronta di Carbonio”, il parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra causate da un prodotto, da un servizio da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di Co2. Evidenze che emergono, in modo in parte sorprendente, dal Pulsee Energy Index – l’osservatorio su usi e abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, l’operatore di luce e gas ad uso domestico green e digitale, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen. Sono tantissimi gli intervistati (l’89%) che affermano l’importanza del tema inquinamento ambientale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Grande consapevolezza sui temi della, ma si fa fatica a conoscere e ricordare la classe energetica del proprio appartamento osi intende per “”, cioè “impronta diio”, il parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra causate da un prodotto, da un servizio da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di Co2. Evidenze che emergono, in modo in parte sorprendente, dal Pulsee Energy Index – l’osservatorio su usi e abitudini deglirealizzato da Pulsee, l’operatore di luce e gas ad uso domestico green e digitale, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen. Sono tantissimi gli intervistati (l’89%) che affermano l’importanza del tema inquinamento ambientale, ...

