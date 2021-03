Advertising

ItaSportPress : Sorrentino positivo al Coronavirus: 'Il Covid mi ha fatto gol!' - - Giuggio72684862 : RT @fanpage: Positivo al Covid l'ex portiere di Chievo e Palermo. - fanpage : Positivo al Covid l'ex portiere di Chievo e Palermo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrentino positivo

Sport Fanpage

Un nuovo caso di contagio, questa volta ai danni di un ex simbolo rosanero. Stefano, ex portiere del Palermo èal coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram. Nella foto inserita è ritratto una ...Il totale degli attuali casi presenti sul territorioscende a 49. Dati riportati nell'immagine di seguito.Stefano Sorrentino, ex portiere di Torino e Chievo, ha annunciato poco fa sui social di essere risultato positivo al Covid-19. L'estremo difensore, non più in attività dal 2019, ha scelto di ...L’ex portiere di Chievo e Palermo, ora opinionista per Mediaset, su Twitter ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19: “Il ...