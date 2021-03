Sony chiude il PlayStation Store su Ps3 | PsP e Ps Vita

Leggi su wired

(Di martedì 30 marzo 2021) (Foto:)Avrannobreve glidi giochi e contenuti multimediali delle console Ps3, Pse Psp:lirà durante la prossima estate, garantendo però agli utenti di poter riscaricare i file regolarmente acquistati anche dopo la data di interruzione del servizio. Una decisione che era stata già ipotizzata da tempo visto che si parla di generazioni ormai lontane nel tempo.non ha emesso un comunicato vero e proprio sulla prossima chiusura dei vari marketplace delle console più datate, ma ha pubblicato le informazioni in una pagina di supporto scoperta dalla redazione di Kotaku. Le date sono il 2 luglio per Ps3 e Psp e il 27 agosto per Pse sono coinvolti anche gli acquisti in-game così come i riscatti di codici dei fondi ...