Sonego-Tsitsipas oggi | Masters 1000 Miami | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Tutti gli incontri degli ottavi di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP) si disputeranno, e la testa di serie numero 24 del tabellone, l’azzurro Lorenzo, sfiderà il greco Stefanos, numero 2 del seeding., martedì 30 marzo, l’incontrosarà il quinto ed ultimo sul Court 1, e comunque si disputerà non prima delle ore 01.00 italiane del 31 marzo, ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in direttasu Sky Go e Now TV.ATPMartedì 30 marzoCourt 1, quinto match a partire dalle ore ...