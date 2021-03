Sondaggio Demopolis | l’opinione degli italiani sulla Dad

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 30 marzo 2021) L’Istitutoha condotto per l’impresa sociale Con i Bambini unpercezionerispetto alla didattica a distanza. Ad un anno dalla sua adozione causa pandemia, il 54%giudica negativamente l’esperienza della Dad nelle scuole italiane. Il 30% riserva invece un giudizio positivo verso la Dad. Il dato sale al 34% tra i genitori di figli in età scolare e raggiunge il 48% tra i docenti. Pochi gli aspetti positivi della Dad evidenziati dai genitoristudenti: uno riguarda la maggior autonomia appresa dai ragazzi nell’uso delle tecnologie (57%). Gli altri dati sono per lo più negativi: per il 48% la Dad non ha una durata congrua come l’orario scolastico tradizionale ...