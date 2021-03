Sondaggi politici elettorali oggi 30 marzo 2021 | salgono i partiti all’opposizione Sinistra Italiana e Verdi superano Italia Viva

(Di martedì 30 marzo 2021)30– Secondo gli ultimielaborati da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, nell’ultima settimana idi opposizione, Fratelli d’, sono gli unici ad aver guadagnato consensi e ad aver sorpassato le forze rivali. Andando con ordine, infatti, rispetto all’ultima rilevazione dell’istituto – trasmesse dal Tg il 22– la Lega ha perso lo 0,7 per cento di consensi, restando però il primo partito al 22,6 per cento. Il Pd, ...

Peraltro, in spazicosì stretti, la Lega è incalzata da Fratelli d'Italia che ha scelto di ... non è da escludere che Giorgia Meloni possa continuare a crescere neiavvicinandosi ...Secondo ila coalizione di centrodestra riceve il 50% dei consensi . A rilevarlo il sondaggio di NotoSondaggi trasmesso ieri sera da 'Porta a Porta', su Rai 1. Appaiati invece ...Lui la butta sull’ironia, perché sui rapporti non buoni con Renzi ci si potrebbe scrivere un romanzo e anche perché ora le posizioni sono molto diverse: una volta Renzi con il partito nel suo pugno ch ...I sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani di SWG per TGLa7 di oggi: la posizione di Salvini, che ha spinto per riaprire a Pasqua, con il risultato che è tutto chiuso a Pasqua, ha tro ...