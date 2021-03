Sondaggi politici elettorali oggi 30 marzo 2021: salgono i partiti all'opposizione. Sinistra Italiana e Verdi superano Italia Viva (Di martedì 30 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 30 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi " Secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, nell'ultima settimana i partiti di opposizione, Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana, sono gli unici ad aver guadagnato consensi e ad aver sorpassato le forze ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021)30" Secondo gli ultimielaborati da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, nell'ultima settimana idi, Fratelli d', sono gli unici ad aver guadagnato consensi e ad aver sorpassato le forze ...

Advertising

fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - Adnkronos : Sondaggi politici: #Conte leader ad alto gradimento - lore944 : RT @neXtquotidiano: Sondaggi politici oggi: il crollo della Lega - sissiisissi2 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: la Lega continua a crollare per l'appoggio a Draghi (e Meloni festeggia) -