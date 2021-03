Social e Fisco al lavoro: ecco come e quando verremo spiati (Di martedì 30 marzo 2021) I Social e tutte le grandi piattaforme del web hanno stretto un accordo con il Fisco europeo per scambiarsi alcune informazioni. Social – immagine di repertorio (Google Images)Il mondo cambia e si modificano anche i lavori e perché no le fonti di guadagno. Oggi Internet può essere per alcuni una piccola miniera d’oro. Naturalmente non è una cosa semplice e per tutti, ma alcune persone sono riuscite a trasformare la propria attività web come una vera e propria fonte di reddito fisso. Qui però scattano i problemi per il Fisco che ha delle difficoltà ad intercettare quelle persone che guadagnano tanti soldi da internet, ma non li dichiarano. Tra monete elettroniche ed altro, infatti, attraverso il web è più semplice far sparire dei capitali. Proprio per questo i ministri delle Finanze ... Leggi su chenews (Di martedì 30 marzo 2021) Ie tutte le grandi piattaforme del web hanno stretto un accordo con ileuropeo per scambiarsi alcune informazioni.– immagine di repertorio (Google Images)Il mondo cambia e si modificano anche i lavori e perché no le fonti di guadagno. Oggi Internet può essere per alcuni una piccola miniera d’oro. Naturalmente non è una cosa semplice e per tutti, ma alcune persone sono riuscite a trasformare la propria attività webuna vera e propria fonte di reddito fisso. Qui però scattano i problemi per ilche ha delle difficoltà ad intercettare quelle persone che guadagnano tanti soldi da internet, ma non li dichiarano. Tra monete elettroniche ed altro, infatti, attraverso il web è più semplice far sparire dei capitali. Proprio per questo i ministri delle Finanze ...

Advertising

andreuccioli : W l’Europa ???? I social ci spieranno così per il Fisco - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: I #Social ci spieranno così per il #Fisco - - infoiteconomia : I social ci spieranno così per il Fisco - moneypuntoit : ?? Il Fisco ci controllerà sui social: in arrivo una stretta sulle vendite online ?? - LoSchimme : I social ci spieranno così per il Fisco -