Sneakers green primavera estate 2021 | belle | ecologiche e tecniche

(Di martedì 30 marzo 2021) Impossibile, a occhio, distinguerle da un paio di comuni scarpe da ginnastica. Eppure i modelli dieco dei nuovi marchi etici raccontano storie ben diverse, con un gusto tutto nuovo. Non solo nel design ma sopratutto nei materiale scelti: innovativi ed ovviamente ecologici. Scarpe da ginnastica sostenibili: i nuovi modelli per laguarda le foto Il nuovo “sapore” delleeco Alla frutta, per esempio: perché dagli scarti alimentari di mela, uva, ananas e mango nascono materiali ...

L'Officiel - Italy

Fenomeno eco -Tra i brand '' con più popolarità Veja si piazza in vetta alla lista. C on le sue scarpe da ginnastica eco - compatibili, realizzate con materie prime provenienti da ...... Casagin propone linee di underwear, longewear e activewearal 100 per cento, realizzate in ... Si tratta di un brand italiano specializzato nella progettazione e nella produzione die ...Il nuovo “sapore” delle sneakers eco. Alla frutta, per esempio: perché dagli scarti alimentari di mela, uva, ananas e mango nascono materiali vegan simili alla pelle, ma molt ...Sempre più veloci, anzi di corsa. Le scarpe sostenibili si sono ormai arrogate l'incarico di andare oltre a quello di fare tendenza. Oggi si prefiggono in primis l'obiettivo di cambiare le regole del ...