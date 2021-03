Slitta al 2022 il concerto dei Pearl Jam ad Imola

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) . Gli eventi inizialmente in programma per il 2021 sono stati posticipati a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. Il tour deiJam, così, è costretto a un nuovo posticipo. I concerti in programma in Europa verranno recuperati il prossimo anno secondo il nuovo calendario. Il tour europeo deiJam dell’estate 2021 è ufficialmente stato riprogrammato. I mesi scelti per il recupero sono quelli di giugno e luglio. Ciò porta l’evento italiano are al 25 giugno, questa la data deldeiJam ad.I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammati.I possessori dei biglietti acquistati tramite Ten Club, riceveranno una mail con ...