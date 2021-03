Sky rischia di rimanere senza la Serie A: la Lega Calcio rifiuta la nuova offerta (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega Calcio ha rifiutato l'offerta di SKY per il pacchetto 2 che prevede 3 partite in esclusiva sul satellite e in co-esclusiva su Internet con DAZN: il bando è stato riaperto. Sky rischia di perdere l'intero campionato di Serie A: la Lega Calcio ha rifiutato l'offerta dell'emittente per il pacchetto 2 - che prevede 3 partite in esclusiva sul satellite e in co-esclusiva su Internet con DAZN - e ha riaperto il bando. Gli abbonati a Sky Calcio rischiano di perdere tutta la Serie A: oggi infatti la Lega Calcio ha respinto l'offerta dell'emittente che aveva messo sul piatto 87.5 milioni di euro per il pacchetto 2, quello ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Lahato l'di SKY per il pacchetto 2 che prevede 3 partite in esclusiva sul satellite e in co-esclusiva su Internet con DAZN: il bando è stato riaperto. Skydi perdere l'intero campionato diA: lahato l'dell'emittente per il pacchetto 2 - che prevede 3 partite in esclusiva sul satellite e in co-esclusiva su Internet con DAZN - e ha riaperto il bando. Gli abbonati a Skyno di perdere tutta laA: oggi infatti laha respinto l'dell'emittente che aveva messo sul piatto 87.5 milioni di euro per il pacchetto 2, quello ...

