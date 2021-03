(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Labitalia) - Lana sottoscrive il Protocollo d'con i vertici regionali didicendo sì al progetto 'Prospettiva' elaborato dalle parti sociali per garantire aziende e lavoratori contro gli effetti negativi della pandemia. La firma dell'accordo è avvenuta a Palermo, nella sede del dipartimento delle attività produttive. Erano presenti l'assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano, il presidente della confederazione nazionale, Berlino Tazza, il presidente della federazione regionale, Giovanna Ciralli, il delegato di...

lifestyleblogit : Sistema Impresa e Confsal firmano intesa con Regione Sicilia per rilancio pmi e lavoro - - opissochiara1 : RT @claudeger55: @marceffon Direi senza mezzi termini che il mio ipotetico editore sbaglia. Che il nostro dovere è anche insegnare alle per… - Pier84pedro : RT @ZucchettiSpa: Partecipa al webinar ‘Gli strumenti essenziali a supporto dell’imprenditore’! Scopri come gestire la finanza d’impresa a… - federdaniele : @UniLUISS è tra i promotori, insieme a @unitorvergata, @LazioInnova della @RegioneLazio e @PNICube, della StartCup… - rflgreco : RT @claudeger55: @marceffon Direi senza mezzi termini che il mio ipotetico editore sbaglia. Che il nostro dovere è anche insegnare alle per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Impresa

ciociariaoggi.it

...- abbiamo voluto valorizzare la forte vocazione rurale del nostro territorio creando unin ... I passi carrabili di campagna, se pur usati per attività di, sono essenziali per l'accesso ......tema della sostenibilità rappresenta un driver nella politica di responsabilità sociale d'... anche grazie a undi due - diligence ad hoc. Nel 2019, l'azienda, per includere anche il ...Roma, 30 mar. (Labitalia) - La Regione Siciliana sottoscrive il Protocollo d’intesa con i vertici regionali di Sistema Impresa e Confsal dicendo sì al progetto 'Prospettiva Lavoro' elaborato dalle pa ...Liguria. “La Liguria a guida Toti ha infranto ogni record negativo sui numeri legati alla pandemia del Covid-19. La nostra è una delle regioni con il più alto rapporto tra decessi e abitanti, ha avuto ...