Siria: Borrell, Ue mobilità 560 milioni di euro per 2022 (Di martedì 30 marzo 2021) "Sono orgoglioso di annunciare che l'Ue riconferma il suo impegno" con la Siria "con lo stesso importo deciso l'anno scorso, quindi ci impegniamo per il 2022 un importo di 560 milioni di euro". Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 30 marzo 2021) "Sono orgoglioso di annunciare che l'Ue riconferma il suo impegno" con la"con lo stesso importo deciso l'anno scorso, quindi ci impegniamo per ilun importo di 560di". Lo ha ...

