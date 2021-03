Sinner-Ruusuvuori oggi, Masters 1000 Miami: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 30 marzo 2021) Gli ottavi di finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedranno scendere in campo, oggi, la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, il quale sarà opposto al finlandese Emil Ruusuvuori a partire dalle 17.00 ora italiana. oggi, martedì 30 marzo, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Ruusuvuori in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori. programma Sinner-Ruusuvuori ATP ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Gli ottavi di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP) vedranno scendere in campo,, la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik, il quale sarà opposto al finlandese Emila partire dalle 17.00 ora italiana., martedì 30 marzo, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del torneo ATP2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Janniked EmilATP ...

Advertising

Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Sarà Ruusuvuori ???? l'avversario di #Sinner ???? negli ottavi. Emil ha vinto il derby scandinavo battendo Ymer 46 61 75 da… - Cico_Greco : @paolobertolucci @paolobertolucci Paolo buonasera, vorrei avere un’informazione da un esperto ?? se Sinner dovesse b… - Ladal17 : RT @Alenize82: Alle 19.30 saremo LIVE su #Twitch per parlare del #MiamiOpen, di #Musetti #Sonego e #Sinner. Lo faremo con @Ladal17 @matmosc… - Deiana_Luca9 : RT @Alenize82: Alle 19.30 saremo LIVE su #Twitch per parlare del #MiamiOpen, di #Musetti #Sonego e #Sinner. Lo faremo con @Ladal17 @matmosc… - matmosciatti11 : RT @Alenize82: Alle 19.30 saremo LIVE su #Twitch per parlare del #MiamiOpen, di #Musetti #Sonego e #Sinner. Lo faremo con @Ladal17 @matmosc… -