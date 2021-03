Sinner-Ruusuvuori in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner e Emil Ruusuvuori si sfidano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2021. L’altoatesino non vuole smettere di sognare e conquistare punti importante nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano. Il suo cammino si incrocia con quello del finlandese, che si è aggiudicato l’unico dei precedenti con Jannik nel gennaio 2020. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Sinner e Ruusuvuori andrà in scena nella giornata odierna, martedì 30 marzo, sul Campo 1 e a partire dalle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Jannike Emilsi sfidano negli ottavi di finale deldi. L’altoatesino non vuole smettere di sognare e conquistare punti importante nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano. Il suo cammino si incrocia con quello del finlandese, che si è aggiudicato l’unico dei precedenti con Jannik nel gennaio 2020. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena nella giornata odierna, martedì 30 marzo, sul Campo 1 e a partire dalle ore 17.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e ...

