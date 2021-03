“Siete indegni”: l’attacco di Elodie alla Lega che ostacola la legge contro l’omofobia (Di martedì 30 marzo 2021) Elodie si scaglia su Instagram contro la Lega che sta bloccando la legge contro l’omofobia. La cantante ha espresso il suo sdegno in due stories in cui definisce “indegni” i parlamentari del Carroccio Elodie ha pubblicato su Instagram alcune stories: in una commentando con la parola “indegni” la notizia che spiega come la Lega voglia bloccare il ddl Zan. Nelle altre la cantante riporta un passaggio di un’intervista de La Stampa a Simone Pillon e lo screen di alcune dichiarazioni di Pillon sul Festival di Sanremo 2021 diventato a suo avviso un ossessivo gay pride. “Questa gente non dovrebbe sedere in parlamento, è omotransfobica” sottolinea la cantante. Perché Elodie si è indignata ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)si scaglia su Instagramlache sta bloccando la. La cantante ha espresso il suo sdegno in due stories in cui definisce “” i parlamentari del Carroccioha pubblicato su Instagram alcune stories: in una commentando con la parola “” la notizia che spiega come lavoglia bloccare il ddl Zan. Nelle altre la cantante riporta un passaggio di un’intervista de La Stampa a Simone Pillon e lo screen di alcune dichiarazioni di Pillon sul Festival di Sanremo 2021 diventato a suo avviso un ossessivo gay pride. “Questa gente non dovrebbe sedere in parlamento, è omotransfobica” sottolinea la cantante. Perchési è indignata ...

