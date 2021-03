Sicilia, i dati falsati e la sfuriata contro il governo dei politici regionali: ora è tutto più chiaro (Di martedì 30 marzo 2021) Era il 5 novembre quando, a reti unificate, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci apparve per minacciare fuoco e fiamme contro il governo nazionale, reo di aver innalzato il livello di allerta Covid in Sicilia. Paonazzo e furioso Musumeci sembrava sposare la tesi del complotto antiSiciliano, un classico delle classi dirigenti dell’isola. Il governo Conte – la tesi di Musumeci – si era schierato contro la Sicilia costringendo alla chiusura pub, ristoranti, bar. E questo senza evidenze dei dati. E giù tutto il repertorio, abbastanza trito, di una Sicilia penalizzata senza colpe. E ancora – probabilmente il vero obiettivo della campagna alimentata in quei giorni – il tentativo di riversare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Era il 5 novembre quando, a reti unificate, il presidente della RegioneNello Musumeci apparve per minacciare fuoco e fiammeilnazionale, reo di aver innalzato il livello di allerta Covid in. Paonazzo e furioso Musumeci sembrava sposare la tesi del complotto antino, un classico delle classi dirigenti dell’isola. IlConte – la tesi di Musumeci – si era schieratolacostringendo alla chiusura pub, ristoranti, bar. E questo senza evidenze dei. E giùil repertorio, abbastanza trito, di unapenalizzata senza colpe. E ancora – probabilmente il vero obiettivo della campagna alimentata in quei giorni – il tentativo di riversare ...

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - MediasetTgcom24 : Sicilia, dati manipolati per non far scattare la zona rossa: arresti in Regione #sicilia - Corriere : Caso Sicilia, quando Crisanti diceva: «Dati manipolabili, le Regioni possono truccarli» - NardellaIt : RT @anamoRacsecnarF: “Leviamo un po’ di contagiati qui,spalmiamo un po’ di morti la” Nella regione #Sicilia governata dalla destra,alterava… -