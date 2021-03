Sicilia, dati falsi sui contagi per evitare la zona rossa: tre arresti, indagato assessore alla Salute (Di martedì 30 marzo 2021) Sicilia Covid, dati manipolati per evitare la zona rossa. Tre persone sono finite in manette: l’assessore alla Salute è indagato. L’inchiesta è partita da un controllo di un laboratorio analisi in cui sono stati rinvenute centinaia di tamponi falsificati. I dati sarebbero stati alterati per scansare il rischio del lockdown nella regione e le relative chiusure delle attività. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “In calo Rt e nuovi casi, ora il problema principale è il sovraccarico ospedaliero” I Carabinieri di Palermo e di Trapani hanno posto agli arresti domiciliari Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021)Covid,manipolati perla. Tre persone sono finite in manette: l’. L’inchiesta è partita da un controllo di un laboratorio analisi in cui sono stati rinvenute centinaia di tamponificati. Isarebbero stati alterati per scansare il rischio del lockdown nella regione e le relative chiusure delle attività. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “In calo Rt e nuovi casi, ora il problema principale è il sovraccarico ospedaliero” I Carabinieri di Palermo e di Trapani hanno posto aglidomiciliari Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e ...

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - MediasetTgcom24 : Sicilia, dati manipolati per non far scattare la zona rossa: arresti in Regione #sicilia - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati sulla p… - giacomozuliane : RT @Open_gol: Dalla Sicilia venivano trasmessi numeri falsi all'Iss sull'andamento della pandemia secondo le accuse della procura di Trapan… -