Sicilia, bufera in Regione: alteravano i dati Covid per evitare la zona rossa. Tre arresti (Di martedì 30 marzo 2021) Falsificavano i dati della pandemia per impedire le chiusure ed evitare la zona rossa. E’ con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Falsificavano idella pandemia per impedire le chiusure edla. E’ con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare aglidomiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Dati falsificati per evitare #Sicilia in zona rossa, è bufera ? «Si dimetta» ?? - GiorgioAntonel1 : RT @uzupetru: ?? ?? ?? BUFERA SANITÀ SICILIA ?????? +++ I COMUNI SI COSTITUIRANNO PARTE CIVILE +++ #arrestanovoi ?? #omnibusla7 #agorarai #coff… - uzupetru : ?? ?? ?? BUFERA SANITÀ SICILIA ?????? +++ I COMUNI SI COSTITUIRANNO PARTE CIVILE +++ #arrestanovoi ?? #omnibusla7… - filippods68 : 'Alterati i dati sul Coronavirus': bufera nella Sanità in Sicilia, arrestati dirigente regionale e 2 collaboratori.… - bartolozzic : La dov’è fioriscono i limoni, ma governano destre e Lega. 'Alterati i dati sul Coronavirus': bufera nella Sanità… -