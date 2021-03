Sicilia, 3 arresti in Regione: “Dati sui contagi truccati” (Di martedì 30 marzo 2021) Dati sui contagi falsati, con il numero dei positivi abbassato e quello dei tamponi invece fatto salire in maniera artificiosa, così da evitare che la Regione Sicilia precipitasse in zona rossa, con tutte le restrizioni del caso. Un copione ripetuto più e più volte col passare delle settimane, “almeno in 40 occasioni”, a partire dal novembre del 2020 e fino alla metà di marzo 2021. Con questa accusa sono finite agli arresti tre persone, nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Trapani e che vede altri 7 indagati. Il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un “disegno politico scellerato”, per il quale sono finiti ai domiciliari la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano ed Emilio Madonia, dipendente ... Leggi su ilparagone (Di martedì 30 marzo 2021)suifalsati, con il numero dei positivi abbassato e quello dei tamponi invece fatto salire in maniera artificiosa, così da evitare che laprecipitasse in zona rossa, con tutte le restrizioni del caso. Un copione ripetuto più e più volte col passare delle settimane, “almeno in 40 occasioni”, a partire dal novembre del 2020 e fino alla metà di marzo 2021. Con questa accusa sono finite aglitre persone, nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Trapani e che vede altri 7 indagati. Il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un “disegno politico scellerato”, per il quale sono finiti ai domiciliari la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario dellaSalvatore Cusimano ed Emilio Madonia, dipendente ...

