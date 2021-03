Sharon Stone: 'Un chirurgo ha aumentato il mio seno senza consenso' (Di martedì 30 marzo 2021) L'episodio risale al 2001 quando l'attrice si sottopose ad un intervento per rimuovere dei tumori ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) L'episodio risale al 2001 quando l'attrice si sottopose ad un intervento per rimuovere dei tumori ...

Advertising

RollingStoneita : La diva di ‘Basic Instinct’ torna all’intervento di dieci anni fa per la rimozione di un tumore benigno: «Mi sono s… - CatelliRossella : ??Sharon Stone, il chirurgo mi aumentò il seno senza consenso - Cinema - ANSA - ImAWeirdoMister : Su @bazaaritalia vi racconto #SharonStone, la noia e il tedio del vivere in provincia (cit) e una vita in realtà st… - IOdonna : Sharon Stone accusa il chirurgo: «Ha aumentato il mio seno senza il mio consenso» - zazoomblog : Sharon Stone il chirurgo le aumentò il seno “a sua insaputa” - #Sharon #Stone #chirurgo #aumentò -