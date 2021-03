Sharon Stone, rivelazione choc: “Lo ha fatto a mia insaputa” (Di martedì 30 marzo 2021) La nota attrice, protagonista del celebre film Basic Instinct, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scosso il pubblico su scala mondiale. Sharon Stone, oggi 63enne, nel 2001 si sottopose a un intervento chirurgico mirato alla ricostruzione del seno fatto in seguito all’asportazione di due tumori benigni. Al risveglio dall’anestesia però l’attrice hollywoodiana si ritrovò davanti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) La nota attrice, protagonista del celebre film Basic Instinct, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scosso il pubblico su scala mondiale., oggi 63enne, nel 2001 si sottopose a un intervento chirurgico mirato alla ricostruzione del senoin seguito all’asportazione di due tumori benigni. Al risveglio dall’anestesia però l’attrice hollywoodiana si ritrovò davanti L'articolo proviene da Inews.it.

