Sharon Stone | «Il chirurgo mi aumentò il seno senza chiedermi il consenso»

In occasione di un'intervista con The Times,ha confessato di aver subìto una procedura chirurgica senza aver prima dato il suo consenso. Nel 2001, l'attrice si è sottoposta a un intervento di rimozione di un tumore benigno al seno .subì un intervento di aumento del seno senza il suo consenso. Lo ha rivelato la stessa attrice in un'intervista a The Times. Nel 2001, la, 63 anni, si sottopose ad un intervento per ...L'attrice rivela al Times il clamoroso aneddoto datato 2001, quando si sottopose ad un intervento per rimuovere due tumori benigni: «Tolsi le bende e mi accorsi che aveva modificato il mio corpo a mia ...La diva di ‘Basic Instinct’ torna all’intervento di dieci anni fa per la rimozione di un tumore benigno: «Mi sono svegliata con un corpo completamente trasformato» ...