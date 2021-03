Sharon Stone, il chirurgo le aumentò il seno “a sua insaputa” (Di martedì 30 marzo 2021) In Italia si regalano case senza che il proprietario ne sappia nulla. O si allungano buste di denaro senza che il “ricevente” se ne accorga. La frase “a mia insaputa” ormai provoca sempre un sorriso. Non è però prerogativa solo italiana visto che Sharon Stone ha appena confessato che il suo chirurgo plastico le inserì protesi mammarie più grandi di quanto concordato senza il suo consenso. Insomma: se ha due “meloni” al posto delle “susine”, per citare il film “La volpe e la duchessa” con Goldie Hawn, non è colpa sua. Sharon Stone ha appena scritto un libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice. In attesa dell’uscita ufficiale, ha anticipato qualche notizia. Tra le tante, quella che un chirurgo “canaglia” anni fa le ha inserito protesi più grandi del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 marzo 2021) In Italia si regalano case senza che il proprietario ne sappia nulla. O si allungano buste di denaro senza che il “ricevente” se ne accorga. La frase “a mia” ormai provoca sempre un sorriso. Non è però prerogativa solo italiana visto cheha appena confessato che il suoplastico le inserì protesi mammarie più grandi di quanto concordato senza il suo consenso. Insomma: se ha due “meloni” al posto delle “susine”, per citare il film “La volpe e la duchessa” con Goldie Hawn, non è colpa sua.ha appena scritto un libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice. In attesa dell’uscita ufficiale, ha anticipato qualche notizia. Tra le tante, quella che un“canaglia” anni fa le ha inserito protesi più grandi del ...

