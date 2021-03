Sharon Stone accusa il chirurgo: «Ha aumentato il mio seno senza il mio consenso» (Di martedì 30 marzo 2021) Sharon Stone: la vita, gli amori, la carriera guarda le foto Un seno più grande senza neanche averlo richiesto. Protagonista del singolare aneddoto è Sharon Stone: l’attrice ha raccontato, durante un’intervista al Times, che, durante un intervento al seno, il chirurgo le ha impiantato protesi mammarie più grandi di quelle richieste. E, la risposta del medico quando lei ha chiesto spiegazioni, è ancora più sorprendente. X Sharon Stone e ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 marzo 2021): la vita, gli amori, la carriera guarda le foto Unpiù grandeneanche averlo richiesto. Protagonista del singolare aneddoto è: l’attrice ha raccontato, durante un’intervista al Times, che, durante un intervento al, ille ha impiantato protesi mammarie più grandi di quelle richieste. E, la risposta del medico quando lei ha chiesto spiegazioni, è ancora più sorprendente. Xe ...

