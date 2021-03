Serie C-Girone C | Casertana-Palermo | cambia l’orario del match

(Di martedì 30 marzo 2021) Cambio di orario per quanto riguarda la sfida tra, valida per la 34^ giornata diA.Il, originariamente in programma sabato 3 aprile alle ore 12.30 allo Stadio Comunale “Alberto Piero”, verrà disputate alle ore 13:00. Oggi, la Lega Pro – anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate – ha infatti disposto la seguente variazione:Sabato ore 13:00 (inizialmente programmata alle ore 12:30).

