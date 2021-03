Serie B | Cremonese Empoli verso il rinvio causa Covid

(Di martedì 30 marzo 2021) Ipotesimolto probabile perdei tanti positivi altra i toscani Si vailper la partita, in programma venerdì, traed. Sono tanti, infatti, i casi di positività al-19 in casa toscana con il club azzurro pronto a giocarsi il jolly e chiedere di rinviare la partita. Tra l’altro, oltre all’, è emersa una positività al Coronavirus anche all’interno del gruppo squadra della. Leggi su Calcionews24.com

Ipotesi rinvio molto probabile per Cremonese Empoli a causa dei tanti positivi al Covid tra i toscani. Si va verso il rinvio per la partita, in programma venerdì, tra Cremonese e Empoli.