Serie A VPG PS | clamoroso capitombolo di Hexon Falcons Cosa può succedere adesso?

(Di martedì 30 marzo 2021)nellaA VPG su PS: i sin qui pressoché imbattibiliperdono, anche in maniera fragorosa, contro FC DreamTeam e regalano una grandissima opportunità all’Evolute Bordellona. Per aggiungere un po’ di thrilling, una delle due gare dell’Evolute Bordellona non è stata giocata (è stato giocato un jolly, con la gara contro 1ST Dark Angel da recuperare) e quindi attenderemo ancora per sapere se ci troveremo con un finale diA con due squadre a pari punti. Ma andiamo con ordine e parliamo della clamorosa debacle dei ragazzi di Afrogaz contro FC DreamTeam: ma più che di dreams, possiamo parlare di nightmares se è vero che i pressoché imbattibili (ci ripetiamo: una sola sconfitta in 27 gare – solo il 15% di sconfitte dall’inizio dell’esperienza del team in VPG) ...