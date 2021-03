Serie A, la top 11 degli svincolati: una squadra da sogno, tante occasioni di calciomercato (Di martedì 30 marzo 2021) La stagione è entrata sempre più nel vivo, i campionati si sono fermati per la pausa per le Nazionali ma sono pronti a tornare con il solito spettacolo. Le prossime giornate saranno fondamentali per gli obiettivi di alta e bassa classifica, i campionati regalano spettacolo e sono in arrivo i primi responsi di Premier League, Liga e Serie A. Le dirigenze intanto iniziano a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzi per la prossima stagione, la pandemia da Coronavirus ha portato tanti problemi dal punto di vista economico e quindi l’intenzione è quella di risparmiare almeno dal punto di vista dei cartellini. Si guarda con interesse al mercato svincolati. Gli svincolati, la Top 11 Foto di Luis Tejido / AnsaSono tantissimi i calciatori in scadenza di contratto e che non ha raggiunto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) La stagione è entrata sempre più nel vivo, i campionati si sono fermati per la pausa per le Nazionali ma sono pronti a tornare con il solito spettacolo. Le prossime giornate saranno fondamentali per gli obiettivi di alta e bassa classifica, i campionati regalano spettacolo e sono in arrivo i primi responsi di Premier League, Liga eA. Le dirigenze intanto iniziano a muoversi sul frontecon l’obiettivo di rinforzi per la prossima stagione, la pandemia da Coronavirus ha portato tanti problemi dal punto di vista economico e quindi l’intenzione è quella di risparmiare almeno dal punto di vista dei cartellini. Si guarda con interesse al mercato. Gli, la Top 11 Foto di Luis Tejido / AnsaSono tantissimi i calciatori in scadenza di contratto e che non ha raggiunto ...

