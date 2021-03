Serie A, diritti tv: rifiutata l’offerta di Sky (Di martedì 30 marzo 2021) rifiutata l’offerta di Sky per il pacchetto 2 di diritti tv per il campionato di Serie A relativo al triennio 2021-2024. Il pacchetto avrebbe compreso tre gare a giornata in co-esclusiva con DAZN. Non è bastato il voto delle 13 le società favorevoli, con 7 astenuti (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina). l’offerta di Sky aveva raggiunto gli 87,5 milioni euro a stagione. Servirà dunque un nuovo bando. Serie A, diritti tv: nuova assemblea venerdì Come si legge nel comunicato ufficiale: “L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 associate. Si è proceduto alla votazione sull’offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)di Sky per il pacchetto 2 ditv per il campionato diA relativo al triennio 2021-2024. Il pacchetto avrebbe compreso tre gare a giornata in co-esclusiva con DAZN. Non è bastato il voto delle 13 le società favorevoli, con 7 astenuti (Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina).di Sky aveva raggiunto gli 87,5 milioni euro a stagione. Servirà dunque un nuovo bando.A,tv: nuova assemblea venerdì Come si legge nel comunicato ufficiale: “L’Assemblea della LegaA si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 associate. Si è proceduto alla votazione suldi Sky per il pacchetto 2 dei...

GoalItalia : La Lega Serie A non accetta l'offerta di Sky ? Ora un nuovo bando aperto a tutti per le 3 partite in co-esclusiva????… - TuttoMercatoWeb : Diritti tv, fumata nera sul pacchetto 2: offerta Sky troppo bassa. 7 club astenuti, serve nuova asta - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - gigibeltrame : Diritti TV: pacchetto 2 Serie A, bocciata l’offerta di Sky #digilosofia - sportface2016 : 'Il CdR e la redazione di Sky Sport esprimono rammarico per come si è conclusa la prima parte dell’asta per l’asseg… -