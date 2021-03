Serie A, da Donnarumma a Dybala e Insigne: contratti bollenti (Di martedì 30 marzo 2021) In un'annata caratterizzata dall'assenza del pubblico sugli spalti e dai mancati introiti nelle casse dei club, salvaguardare i propri campioni o venderli a cifre importanti rappresenta un obiettivo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021) In un'annata caratterizzata dall'assenza del pubblico sugli spalti e dai mancati introiti nelle casse dei club, salvaguardare i propri campioni o venderli a cifre importanti rappresenta un obiettivo ...

Advertising

OdeonZ__ : Zoff consiglia Gigio: 'Non pensare ai soldi...' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Milan, il rinnovo di #Donnarumma è una questione morale: 10 milioni non sono troppi? Il 'C'è chi dice no' di @SebVernazza… - OdeonZ__ : Zoff consiglia Gigio: 'Non pensare ai soldi...' - Gazzetta_it : #Milan, il rinnovo di #Donnarumma è una questione morale: 10 milioni non sono troppi? Il 'C'è chi dice no' di… - sportli26181512 : Donnarumma, il rinnovo una questione morale: oggi 10 milioni non sono troppi?: Donnarumma, il rinnovo una questione… -